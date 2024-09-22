ua en ru
Вс, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УПЛ: "Полесье" избежало поражения от ЛНЗ

Житомир, Воскресенье 22 сентября 2024 20:00
UA EN RU
УПЛ: "Полесье" избежало поражения от ЛНЗ Фото: "Семенники" не удержали победу в Житомире (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" разошлось миром с черкасским ЛНЗ в 7-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Полесье" – ЛНЗ – 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34

Долго команды не запрягали, создав три момента на двоих в стартовые минуты. Сначала житомирянин Назаренко с углового закрутил мяч в ворота, но защитник Путря вовремя выбил мяч подальше. В ответ Пасич только немного не попал в дальний угол ворот. Выстрел Гуцуляка прошел мимо черкащан.

Почти на экваторе тайма хавбек ЛНЗ Ноникашвили со штрафного пробил над девяткой. "Полесье" ответило неточным ударом Гуцуляка. А на 34-й минуте гости повели в счете – Яшари перевел мяч на Топалова, а тот отправил сферу в левый угол ворот Волынца.

Со стартом второй половины "полесские волки" полетели вперед. Сравнять счет хозяева могли в начале тайма, когда Пайшау сыграл на добивании после выстрела Бабенко – Кучеренко сумел парировать. Впоследствии вратарь взял и удар Гуцуляка с отскока.

В финальные минуты "Полесье" устроило штурм владений черкащан. Вот Мустафаев со штрафного попал в штангу. В конце концов, на 88-й минуте житомирский коллектив сравнял счет – Мустафаев с дальней штанги сбросил на пустые ворота для Гуцуляка.

Больше цифры на табло не изменились. "Полесские волки" остались на 3-й строчке в турнирной таблице (14 очков). Тем временем ЛНЗ поднялся на 4-е место, а в активе команды Андреса Карраско 11 пунктов.

К слову, накануне "Динамо" не обыграло "Рух" в 7-м туре Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины УПЛ
NEWS
Мобилизация в Украине: сколько может длиться и кто подлежит призыву
Мобилизация в Украине: сколько может длиться и кто подлежит призыву
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти