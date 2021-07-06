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УПЛ подтвердила перенос матча за Суперкубок Украины на сентябрь

Автор: Роман Тверденко

Премьер-лига подтвердила перенос матча за Суперкубок между Динамо и Шахтером. Встреча состоится 22 сентября.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Как вчера писало РБК-Украина, поединок перенесли с 24 июля в связи с большой нагрузкой на игроков сборной Украины из "Динамо" и "Шахтера" и необходимостью для них иметь больше времени на восстановление после Евро-2020, где сине-желтые дошли до четвертьфинала и уступили Англии 0:4.

Матч состоится на "НСК Олимпийский" в Киеве. Билеты, купленные на игру 24 июля, останутся в силе и на матч 22 сентября.

Напомним, что "Динамо" выиграло чемпионат Украины и Кубок, а "Шахтер" стал вице-чемпионом по итогам минувшего сезона.

Сезон УПЛ стартует 25 июля в старом формате с 16 командами, который действовал до 2014 года.

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