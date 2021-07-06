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УПЛ підтвердила перенесення матчу за Суперкубок України на вересень

Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-ліга підтвердила перенесення матчу за Суперкубок між Динамо і Шахтарем. Зустріч відбудеться 22 вересня.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Як вчора писало РБК-Україна, поєдинок перенесли з 24 липня у зв'язку з великим навантаженням на гравців збірної України з "Динамо" і "Шахтаря" і необхідністю для них мати більше часу на відновлення після Євро-2020, де синьо-жовті дійшли до чвертьфіналу і поступилися Англії 0:4.

Матч відбудеться на "НСК Олімпійський" у Києві. Квитки, придбані на гру 24 липня, залишаться дійсними і на матч 22 вересня.

Нагадаємо, що "Динамо" виграло чемпіонат України і Кубок, а "Шахтар" став віце-чемпіоном за підсумками минулого сезону.

Сезон УПЛ стартує 25 липня в старому форматі з 16 командами, який діяв до 2014 року.

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