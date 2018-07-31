УПЛ перенесла затвердження дати матчу "Маріуполь" - "Динамо"
Причиною цьому стали виступи приазовців у Лізі Європи
Дирекція української Прем’єр-ліги перенесла затвердження дати й часу початку матчу 4 туру чемпіонату між "Маріуполем" і "Динамо" на пізніший строк. Про це повідомляється на сайті організації.
Керівництво ліги, посилаючись на п. 9 ст. 11 регламенту змагань, вирішило врахувати факт виступів приазовців у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
В залежності від того, чи пройде команда підопічних Олександра Бабича у наступний етап ЛЄ, і визначатиметься дата проведення поєдинку проти "біло-синіх".
Решта матчів відбудуться в наступні дні:
10 серпня (п'ятниця)
"Олімпік" - "Львів" 19:00
11 серпня (субота)
"Шахтар" - "Ворскла" 19:30
12 серпня (неділя)
"Олександрія" - "Арсенал-Київ" 17:00
"Карпати" - "Зоря" 17:00
"Чорноморець" - "Десна" 19:30
Нагадаємо, що у першому матчі 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи приазовці зіграли внічию 1:1 із "Юргорденом". Гра у відповідь між українською та шведською командами пройде в Одесі у четвер, 2 серпня.
Минулого року "Динамо" не поїхало до Маріуполя на гру першого кола, пояснюючи свою позицію відсутністю гарантій безпеки. В результаті киянам зарахували технічну поразку.