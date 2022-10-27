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УПЛ перенесла матч десятого туру першості

Фото: "Рух" отримав додатковий відпочинок (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Черговий тур української Прем'єр-ліги не обійшовся без перенесення мінімум одного запланованого поєдинку. Її дирекція затвердила дати проведення та час початку матчів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Матч "Інгулець" – "Рух" 30 жовтня не відбудеться. Битва аутсайдера та середняка не потрапила в перелік анонсованих Прем'єр-лігою.

Перенесення поєдинку між собою узгодили представники клубів. Львів'яни заявили прохання зіграти очний матч пізніше через участь команди U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. Там "жовто-чорні" ведуть боротьбу за вихід у плей-офф турніру.

Щоправда, проти "Галатасарая" (3:1) там напередодні зіграли лише двоє футболістів, які виходили за першу команду "Руха" в УПЛ – оборонець Андрій Кітела та хавбек Марко Сапуга. Решта виконавців або просиділи всі матчі в запасі або взагалі ще не потрапляли до заявки.

Загалом у 10-му турі відбудеться сім матчів чемпіонату України. Розпочнеться тур у п'ятницю, 28 жовтня, поєдинком між харківським "Металістом 1925" і луганською "Зорею".

До слова, раніше підготували анонс поєдинку АЕКа та "Динамо" на груповому етапі Ліги Європи.

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