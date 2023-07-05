УПЛ опубликовала календарь на новый сезон: Классическое сыграют осенью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Команды элитного дивизиона получили календарь на первую половину грядущего сезона. Базовая дата первого тура – 29 июля, а последнего тура первого круга – 25 ноября.

Донецкий "Шахтер" в статусе действующего чемпиона начнет первенство с выездного поединка против харьковского "Металлиста 1925". В свою очередь бронзовый призер УПЛ луганская "Заря" встретится с "Рухом" со Львова в гостях. Зато киевское "Динамо" на своем поле проэкзаменует закарпатский "Минай".

Вице-чемпион Украины – "Днепр-1" – в стартовом туре поедет в гости к полтавской "Ворскле". Тем временем "Александрия" примет криворожский "Кривбасс", а киевская "Оболонь" – "Колос" из Ковалевки. Черкасский ЛНЗ дебютирует в элите домашним матчем против "Черноморца" из Одессы. "Верес" в Ровно встретится с житомирским "Полесьем".

Центральный матч первого круга – Классическое между "Шахтером" и "Динамо" – состоится в 13-м туре. Ориентировочной датой поединка стало 4 ноября. В предыдущем сезоне "горняки" выиграли домашний матч (3:1), а вторая встреча команд завершилась вничью.

Список матчей 1-го тура Премьер-лиги (базовая дата – 29 июля):