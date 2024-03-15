УПЛ: "Олександрія" здолала "Ворсклу" вдома

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Олександрія" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Ковалець, 68

Вилучення: Хрипчук, 90+1 (В, пряма червона картка)

Зі старту зустрічі господарі поля спробували взяти м'яч під контроль. Утім, першими момент створили полтавці. Це Степанюк на 14-й хвилині в дотик замкнув перспективний простріл Корнієнка – вище воріт.

"Олександрія" після пропущеного м'яча перехопила ініціативу. Підопічні Руслана Ротаня намагалися відшукати слабкі місця в редутах "Ворскли". Проте, більшість випадів "містян" ставали легкою здобиччю оборонців гостей або воротаря Ісенка.

Тенденція продовжилася і на старті другої половини. "Олександрія" володіла ініціативою, а моменти тринькала "Ворскла". Ось Мякушко отримав передачу Челядіна в межах штрафного, але з кількох метрів пробив повз стійку воріт Шевченка.

Фортуна все ж посміхнулася господарям. На 68-й хвилині олександрійцям допоміг зароблений Шулянським стандарт. Скорко подав із лівого флангу, а Ковальцю вистачило легкого дотику до м'яча, щоб спрямувати сферу в дальній кут – 1:0.

Фінальні 20+ хвилин ознаменувалося рваним темпом, тож цифри на табло більше не змінилися. "Олександрія" завдяки перемозі закріпилася в середині турнірної таблиці – 11-те місце, 23 очки. Натомість "Ворскла" залишилася на 7-й сходинці (29 пунктів).