Основа "Зорі" бойкотувала матч УПЛ проти "Динамо" через гроші: клуб почав розслідування

Керівництво луганської "Зорі" розпочало внутрішнє розслідування за мотивами відмови провідних футболістів виходити на матч 21-го туру Прем'єр-ліги проти київського "Динамо"

Про це заявив начальник команди Ігор Гузь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке" .

Поєдинок "Динамо" – "Зоря" 12 березня луганський колектив провів у напіврезервному складі. Основні виконавці команди Юрія Коваля пропустили матч унаслідок конфлікту з клубним менеджментом через виплату премій.

"Після гри з "Минаєм" футболісти заявили, що не згодні з датою отримання премій і бойкотуватимуть матч проти "Динамо". Наступного дня після гри з "Минаєм" у клубі розпочалося службове розслідування за цим фактом: футболістам було запропоновано в письмовій формі пояснити причину відмови від участі в матчі з "Динамо", – розповів Гузь.

За словами функціонера, тоді основні виконавці "Зорі" відмовилися вказувати причини. Натомість вони запевнили, що зіграють проти столичного гранда. Утім, Ковалю довелося покладатися на легіонерів і юніорів. Зокрема, поєдинок пропустили оборонці Батагов, Бутко, Кирюханцев, хавбеки Чурко і Антюх, нападники Бугай та Горбач.

"Відбулося грубе порушення контрактних зобов'язань деяких футболістів, а саме – необґрунтований невихід на гру деяких з них, а також скарги на стан здоров'я, які не підтверджені нашою медичною службою", – додав начальник команди.

Експериментальний склад "Зорі" зумів уникнути розгромної поразки від "Динамо". Підопічні Коваля пропустили двічі. Забитими м'ячами в складі "біло-синіх" відзначилися Ванат і Попов.