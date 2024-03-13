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Основа "Зорі" бойкотувала матч УПЛ проти "Динамо" через гроші: клуб почав розслідування

Київ, Середа 13 березня 2024 14:57
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Основа "Зорі" бойкотувала матч УПЛ проти "Динамо" через гроші: клуб почав розслідування Фото: Єгор Капустян (ліворуч) дебютував у дорослому футболі проти "Динамо" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Керівництво луганської "Зорі" розпочало внутрішнє розслідування за мотивами відмови провідних футболістів виходити на матч 21-го туру Прем'єр-ліги проти київського "Динамо"

Про це заявив начальник команди Ігор Гузь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Поєдинок "Динамо" – "Зоря" 12 березня луганський колектив провів у напіврезервному складі. Основні виконавці команди Юрія Коваля пропустили матч унаслідок конфлікту з клубним менеджментом через виплату премій.

"Після гри з "Минаєм" футболісти заявили, що не згодні з датою отримання премій і бойкотуватимуть матч проти "Динамо". Наступного дня після гри з "Минаєм" у клубі розпочалося службове розслідування за цим фактом: футболістам було запропоновано в письмовій формі пояснити причину відмови від участі в матчі з "Динамо", – розповів Гузь.

За словами функціонера, тоді основні виконавці "Зорі" відмовилися вказувати причини. Натомість вони запевнили, що зіграють проти столичного гранда. Утім, Ковалю довелося покладатися на легіонерів і юніорів. Зокрема, поєдинок пропустили оборонці Батагов, Бутко, Кирюханцев, хавбеки Чурко і Антюх, нападники Бугай та Горбач.

"Відбулося грубе порушення контрактних зобов'язань деяких футболістів, а саме – необґрунтований невихід на гру деяких з них, а також скарги на стан здоров'я, які не підтверджені нашою медичною службою", – додав начальник команди.

Експериментальний склад "Зорі" зумів уникнути розгромної поразки від "Динамо". Підопічні Коваля пропустили двічі. Забитими м'ячами в складі "біло-синіх" відзначилися Ванат і Попов.

До слова, напередодні "Шахтар" вийшов у лідери Прем'єр-ліги після перемоги над "Минаєм".

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