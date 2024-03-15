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УПЛ: "Александрия" одолела "Ворсклу" дома

Фото: "Горожане" разобрались с полтавчанами (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

"Александрия" минимально обыграла "Ворсклу" из Полтавы в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Александрия" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Ковалец, 68

Удаление: Хрипчук, 90+1 (В, прямая красная карточка)

 

Со старта встречи хозяева поля попытались взять мяч под контроль. Впрочем, первыми момент создали полтавчане. Это Степанюк на 14-й минуте в касание замкнул перспективный прострел Корниенко – выше ворот.

"Александрия" после пропущенного мяча перехватила инициативу. Подопечные Руслана Ротаня пытались найти слабые места в редутах "Ворсклы". Однако большинство выпадов "горожан" становились легкой добычей защитников гостей либо вратаря Исенко.

Тенденция продлилась и на старте второй половины. "Александрия" владела инициативой, а моменты транжирила "Ворскла". Вот Мякушко получил передачу Челядина в пределах штрафной, но с нескольких метров пробил мимо штанги ворот Шевченко.

Фортуна все же улыбнулась хозяевам. На 68-й минуте александрийцам помог заработанный Шулянским стандарт. Скорко подал с левого фланга, а Ковальцу хватило легкого прикосновения к мячу, чтобы отправить сферу в дальний угол – 1:0.

Финальные 20+ минут ознаменовалось рваным темпом, так что цифры на табло больше не изменились. "Александрия" благодаря победе закрепилась в середине турнирной таблицы – 11-е место, 23 очка. В свою очередь "Ворскла" осталась на 7-й строчке (29 пунктов).

К слову, ранее основа "Зари" бойкотировала матч против "Динамо" из-за невыплаты премий.

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