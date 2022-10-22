УПЛ: "Олександрія" спокійно переграла "Львів" на старті дев'ятого туру

Упевненою перемогою "Олександрії" над "Львовом" на столичному НСК "Олімпійський" розпочалася програма 9-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур
"Олександрія" – "Львів" – 2:0
Голи: Калітвінцев, 45+2, Цуріков, 66
Перша небезпека біля воріт львів'ян виникла вже на 6-й хвилині. Це Калітвінцев від кутового прапорця так закрутив м'яч, що той влетів у дальню стійку! А згодом фланговий навіс хавбека не зміг завершити акцентованим ударом Кожушко.
"Львів" осмілів у середині тайму. На 27-й міг забивати Бугай – нападник "містян" отримав закидання від Шишки, але з вигідної позиції пробив вище воріт суперника.
Зате наступний справді небезпечний випад завершився голом "Олександрії" в роздягальню. Рибалка передачею з центрального кола відшукав праворуч Калітвінцева, який вкотре виконав навіс на Кожушка, але сфера нікого не зачепила і затріпотіла в сітці.
На старті другої половини ситуація повторилася – "Львів" змарнував нагоду, а "жовто-чорні" подвоїли власну перевагу. Крушинський щойно з'явився на заміну та класно пробив зі штрафного, але Білик м'яч потягнув. А невдовзі той пробив поруч зі стійкою з відскока.
Натомість до гола "Олександрії" знову доклався Калітвінцев. Вихованець "Динамо" фланговою подачею знайшов у карній зоні гостей Цурікова, який прийняв м'яч грудьми та невідпорно пробив у кут – 2:0.
Другий гол фактично закрив усі запитання щодо переможця протистояння. Господарі вміло погасили всі намагання львів'ян повернутися до гри та довели матч до перемоги. "Жовто-чорні" піднялися на 3-тє місце в турнірній таблиці, набравши 16 очок.
До слова, посеред тижня "Шахтар" завдав "Колосу" розгромної поразки на "Арені Львів".
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