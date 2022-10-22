УПЛ: "Александрия" спокойно обыграла "Львов" на старте девятого тура

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Александрия" – "Львов" – 2:0

Голы: Калитвинцев, 45+2, Цуриков, 66

Первая опасность у ворот львовян возникла уже на 6-й минуте. Это Калитвинцев от углового флажка так закрутил мяч, что тот влетел в дальнюю штангу! А вскоре фланговый навес хавбека не смог завершить акцентированным ударом Кожушко.

"Львов" осмелел в середине тайма. На 27-й мог забивать Бугай – нападающий "горожан" получил заброс от Шишки, но с выгодной позиции пробил выше ворот соперника.

Зато следующий действительно опасный выпад завершился голом "Александрии" в раздевалку. Рыбалка передачей из центрального круга отыскал направо Калитвинцева, который еще раз выполнил навес на Кожушко, но сфера никого не зацепила и затрепетала в сетке.

На старте второй половины ситуация повторилась – "Львов" упустил возможность, а "желто-черные" удвоили собственное преимущество. Крушинский только что появился на замену и классно пробил со штрафного, но Билык мяч потянул. А вскоре тот пробил рядом со стойкой после отскока.

К голу же "Александрии" снова приложился Калитвинцев. Воспитанник "Динамо" фланговой подачей нашел в штрафной зоне гостей Цурикова, который принял мяч грудью и неотразимо пробил в угол – 2:0.

Второй гол фактически закрыл все вопросы о победителе противостояния. Хозяева умело погасили все попытки львовян вернуться в игру и довели матч до победы. "Желто-черные" поднялись на 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.