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УПЛ оголосила арбітра минулого сезону: третя нагорода для переможця

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Київ, Вівторок 27 червня 2023 12:40
УПЛ оголосила арбітра минулого сезону: третя нагорода для переможця Фото: Катерина Монзуль працювала на Класичному протистоянні УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Представники клубів української Прем'єр-ліги обрали найкращого рефері сезону 2022/23. Нею стала Катерина Монзуль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Прем'єр-ліга продовжила підсумовувати заповнені клубами анкети. У них вони обрали найкращих тренера, арбітра, футболіста, воротаря і молодого виконавця минулого сезону.

Переможницею у номінації Арбітр року стала Монзуль. 41-річна харків'янка набрала 19 рейтингових балів. Вона суттєво випередили головних конкурентів – дніпровця Віталія Романова (11 очок), а також свого земляка Анатолія Абдулу та мукачівця Ярослава Козика (по 9).

У сезоні 2022/23 Монзуль відсудила 16 матчів Прем'єр-ліги. У них вона показала 58 жовтих і 10 червоних карток. Також арбітриня, для якої перемога в номінації стала третьою у кар'єрі, 10 разів призначила одинадцятиметрові.

Напередодні керманич "Зорі" ван Леувен був визнаний тренером сезону Прем'єр-ліги. За нього проголосувала більшість клубів УПЛ. Підопічні нідерландця до останнього претендували на місце в кваліфікації Ліги чемпіонів, але задовольнилися "бронзою".

До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

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