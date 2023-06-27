УПЛ объявила арбитра прошлого сезона: третья награда для победителя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Премьер-лига продолжила подводить итоги по заполненным клубами анкетам. В них они выбрали лучших тренера, арбитра, футболиста, вратаря и молодого исполнителя прошлого сезона.

Победительницей в номинации Арбитр года стала Монзуль. 41-летняя харьковчанка набрала 19 рейтинговых баллов. Она существенно опередила главных конкурентов – днепровца Виталия Романова (11 очков), а также своего земляка Анатолия Абдулу и мукачевца Ярослава Козика (по 9).

В сезоне 2022/23 Монзуль отсудила 16 матчей Премьер-лиги. В них она показала 58 желтых и 10 красных карточек. Также арбитр, для которой победа в номинации стала третьей в карьере, 10 раз назначила одиннадцатиметровые.

Накануне наставник "Зари" ван Леувен был признан тренером сезона Премьер-лиги. За него проголосовало большинство клубов УПЛ. Подопечные нидерландца до последнего претендовали на место в квалификации Лиги чемпионов, но удовлетворились "бронзой".