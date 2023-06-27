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УПЛ объявила арбитра прошлого сезона: третья награда для победителя

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Киев, Вторник 27 июня 2023 12:40
УПЛ объявила арбитра прошлого сезона: третья награда для победителя Фото: Екатерина Монзуль работала на Классическом противостоянии УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Представители клубов украинской Премьер-лиги выбрали лучшего рефери сезона 2022/23. Ею стала Екатерина Монзуль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Премьер-лига продолжила подводить итоги по заполненным клубами анкетам. В них они выбрали лучших тренера, арбитра, футболиста, вратаря и молодого исполнителя прошлого сезона.

Победительницей в номинации Арбитр года стала Монзуль. 41-летняя харьковчанка набрала 19 рейтинговых баллов. Она существенно опередила главных конкурентов – днепровца Виталия Романова (11 очков), а также своего земляка Анатолия Абдулу и мукачевца Ярослава Козика (по 9).

В сезоне 2022/23 Монзуль отсудила 16 матчей Премьер-лиги. В них она показала 58 желтых и 10 красных карточек. Также арбитр, для которой победа в номинации стала третьей в карьере, 10 раз назначила одиннадцатиметровые.

Накануне наставник "Зари" ван Леувен был признан тренером сезона Премьер-лиги. За него проголосовало большинство клубов УПЛ. Подопечные нидерландца до последнего претендовали на место в квалификации Лиги чемпионов, но удовлетворились "бронзой".

К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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