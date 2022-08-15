УПЛ официально выбрала транслятора футбольного чемпионата

Премьер-лига выбрала компанию Setanta Sports официальным транслятором турнира. Действие контракта на 16,2 млн долларов рассчитано на три сезона.

Матчи УПЛ в премиум-качестве будут транслировать на трех площадках:

линейные телеканалы Setanta Sports и Setanta Sports+ (минимум 4 поединка каждого тура в прямом эфире и все остальные в записи);

ОТТ-платформа Setanta Sports (все поединки в прямом эфире);

YouTube-канал Setanta Sports (2 поединка в прямом эфире и все матчи в записи).



Транслятор пошел навстречу клубам Премьер-лиги и согласился выкладывать все матчи УПЛ в свободный доступ на YouTube через 15 минут после финального свистка. В свою очередь хайлайты поединков клубы будут получать в течение шести часов после завершения матчей.

Ранее ряд клубов Премьер-лиги во главе с киевским "Динамо" не хотел создавать единый телепул с передачей прав на трансляцию Setanta Sports. Свою позицию они аргументировали необходимостью показа поединков как можно более широкой аудитории на общенациональных каналах.