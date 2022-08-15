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УПЛ официально выбрала транслятора футбольного чемпионата

Фото: Setanta Sports будет показывать чемпионат Украины на трех площадках (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Большинство клубов-участников украинской Премьер-лиги утвердили создание единого телевизионного пула для трансляции матчей чемпионата в ближайшие три сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Премьер-лига выбрала компанию Setanta Sports официальным транслятором турнира. Действие контракта на 16,2 млн долларов рассчитано на три сезона.

Матчи УПЛ в премиум-качестве будут транслировать на трех площадках:

  • линейные телеканалы Setanta Sports и Setanta Sports+ (минимум 4 поединка каждого тура в прямом эфире и все остальные в записи);
  • ОТТ-платформа Setanta Sports (все поединки в прямом эфире);
  • YouTube-канал Setanta Sports (2 поединка в прямом эфире и все матчи в записи).


Транслятор пошел навстречу клубам Премьер-лиги и согласился выкладывать все матчи УПЛ в свободный доступ на YouTube через 15 минут после финального свистка. В свою очередь хайлайты поединков клубы будут получать в течение шести часов после завершения матчей.

Ранее ряд клубов Премьер-лиги во главе с киевским "Динамо" не хотел создавать единый телепул с передачей прав на трансляцию Setanta Sports. Свою позицию они аргументировали необходимостью показа поединков как можно более широкой аудитории на общенациональных каналах.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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