УПЛ офіційно обрала транслятора футбольного чемпіонату

Більшість клубів-учасників української Прем'єр-ліги затвердили створення єдиного телевізійного пулу для трансляції матчів чемпіонату в найближчі три сезони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Прем'єр-ліга обрала компанію Setanta Sports офіційним транслятором турніру. Дія контракту на 16,2 млн доларів розрахована на три сезони.
Матчі УПЛ у преміум-якості транслюватимуть на трьох майданчиках:
Транслятор пішов назустріч клубам Прем'єр-ліги та погодився викладати всі матчі УПЛ у вільний доступ на YouTube через 15 хвилин після фінального свистка. Натомість хайлайти поєдинків клуби отримуватимуть упродовж шести годин після завершення матчів.
Раніше низка клубів Прем'єр-ліги на чолі з київським "Динамо" не хотіла створювати єдиний телепул із передачею прав на трансляцію Setanta Sports. Свою позицію вони аргументували необхідністю показу поєдинків якомога ширшій аудиторії на загальнонаціональних каналах.
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.