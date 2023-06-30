УПЛ обрала зірку "Шахтаря" найкращим молодим футболістом сезону

Представники клубів української Прем'єр-ліги проголосували за найкращого молодого гравця сезону 2022/23. Ним став півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Прем'єр-ліга продовжила підсумовувати заповнені клубами анкети. У них вони обрали найкращих тренера, арбітра, футболіста, воротаря і молодого виконавця минулого сезону.
Найкращим молодим футболістом став 20-річний Судаков. Він набрав 20 рейтингових балів і випередив вихованця столичного "Динамо" Володимира Бражка (14 пунктів), який провів сезон у складі луганської "Зорі" на правах оренди. Замкнув трійку вінгер "Кривбаса" (І коло) та "Динамо" (ІІ коло) Назар Волошин (8 балів).
У сезоні 2022/23 Георгій Судаков провів 29 матчів у чемпіонаті України. За відведений на полі час хавбек оформив 5 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Він також основним виконавцем збірної України в червневих поєдинках відбору до Євро-2024.
Раніше керманич "Зорі" ван Леувен був визнаний тренером сезону Прем'єр-ліги. За нього проголосувала більшість клубів УПЛ. Підопічні нідерландця до останнього претендували на місце в кваліфікації Ліги чемпіонів, але задовольнилися "бронзою".
До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.
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