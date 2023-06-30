УПЛ выбрала звезду "Шахтера" лучшим молодым футболистом сезона

Премьер-лига продолжила подводить итоги по заполненным клубами анкетам. В них они выбрали лучших тренера, арбитра, футболиста, вратаря и молодого исполнителя прошлого сезона.

Лучшим молодым футболистом стал 20-летний Судаков. Он набрал 20 рейтинговых баллов и опередил воспитанника столичного "Динамо" Владимира Бражко (14 пунктов), который провел сезон в составе луганской "Зари" на правах аренды. Замкнул тройку вингер "Кривбасса" (I круг) и "Динамо" (II круг) Назар Волошин (8 баллов).

В сезоне 2022/23 Георгий Судаков провел 29 матчей в чемпионате Украины. За отведенное на поле время хавбек оформил 5 мячей и отдал 8 результативных передач. Он также является основным исполнителем сборной Украины в июньских поединках отбора к Евро-2024.

Ранее наставник "Зари" ван Леувен был признан тренером сезона Премьер-лиги. За него проголосовало большинство клубов УПЛ. Подопечные нидерландца до последнего претендовали на место в квалификации Лиги чемпионов, но удовлетворились "бронзой".