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УПЛ выбрала звезду "Шахтера" лучшим молодым футболистом сезона

Фото: Георгий Судаков вырос в одного из лидеров "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Представители клубов украинской Премьер-лиги проголосовали за лучшего молодого игрока сезона 2022/23. Им стал полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Премьер-лига продолжила подводить итоги по заполненным клубами анкетам. В них они выбрали лучших тренера, арбитра, футболиста, вратаря и молодого исполнителя прошлого сезона.

Лучшим молодым футболистом стал 20-летний Судаков. Он набрал 20 рейтинговых баллов и опередил воспитанника столичного "Динамо" Владимира Бражко (14 пунктов), который провел сезон в составе луганской "Зари" на правах аренды. Замкнул тройку вингер "Кривбасса" (I круг) и "Динамо" (II круг) Назар Волошин (8 баллов).

В сезоне 2022/23 Георгий Судаков провел 29 матчей в чемпионате Украины. За отведенное на поле время хавбек оформил 5 мячей и отдал 8 результативных передач. Он также является основным исполнителем сборной Украины в июньских поединках отбора к Евро-2024.

Ранее наставник "Зари" ван Леувен был признан тренером сезона Премьер-лиги. За него проголосовало большинство клубов УПЛ. Подопечные нидерландца до последнего претендовали на место в квалификации Лиги чемпионов, но удовлетворились "бронзой".

К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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