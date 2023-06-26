УПЛ обрала тренера сезону: його сватають у "Шахтар"

Прем'єр-ліга почала підсумовувати заповнені клубами анкети. У них вони обрали найкращих тренера, арбітра, футболіста, воротаря і молодого виконавця минулого сезону. Єдина умова – не обирати представників своєї команди.

Переможцем у номінації Найкращий тренер сезону став ван Леувен. Він набрав 32 рейтингових бали та випередив чемпіона з донецьким "Шахтарем" Ігора Йовічевіча (23) та керманича одеського "Чорноморця" Романа Григорчука (13). Доповнили топ-5 фахівців коуч полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник (10) та головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер (5).

У минулому сезоні ван Леувен дебютував на чолі "Зорі". Він зумів привести луганців до бронзових нагород. Більше того, на фініші чемпіонату підопічні нідерландця всерйоз претендували на місце в кваліфікації Ліги чемпіонів, але поступилися "Дніпру-1".

У міжсезоння ван Леувен став фаворитом на посаду головного тренера "Шахтаря". Керівництво донеччан нібито незадоволена ігровим почерком "гірників" під орудою Йовічевіча. Нідерландський фахівець працював у структурі донеччан у 2006-2013 рр.