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УПЛ: "Оболонь" несподівано переграла "Полісся"

Фото: "Поліські вовки" покидають столицю без очок (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Київська "Оболонь" мінімально здолала "Полісся" з Житомира в 21-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Оболонь" – "Полісся" – 1:0

Гол: Черненко, 10

Вилучення: Чоботенко, 2 (П, пряма червона картка)

 

 

Вихор подій у столиці закрутився зі старту зустрічі. Уже на 2-й хвилині невдалу передачу Танковського перехопив Прокопенко, тож Чоботенку довелося піти на фол останньої надії. Арбітр кваліфікував порушення центрбека прогнозовано, вилучивши того з поля.

"Пивовари" швидко зуміли скористатися чисельною перевагою. В обіймах одноклубників опинився Черненко. Він підхопив м'яч ліворуч і класно закрутив у дальню дев'ятку – 1:0.

"Оболонь" згодом ледь не закріпила власну перевагу. Ось Краснопір головою  пробив у стійку після навісу Мединського. Натомість дальній діагональний постріл Грися розминувся з верхнім кутом воріт "поліських вовків". Житомиряни відповіли на 30-й хвилині, коли Фортюне після стінки з Козаком відправив м'яч повз ворота.

З початком другої половини гостроти відчутно поменшало. Натомість побільшало боротьби, особливо в центральній зоні. Як наслідок, команд зібрали понад півдесятка "гірчичників" на двох.

Лише на 74-й хвилині напівмомент змарнувало "Полісся". Кравченко з правого флангу закинув на дальній кут воротарського майданчика на Будківського, але форвард із льоту не влучив у площину воріт. Зрештою, "Оболонь" втримала мінімальну перемогу.

Завдяки перемозі "пивовари" піднялися на 13-те місце. Кияни набрали 18 очок. Натомість "Полісся" продовжило серію без перемог до семи матчів і залишилося на 6-й сходинці (33 пункти).

До слова, раніше "Рух" на виїзді розгромив "Металіст 1925" з чотирма голами до перерви.

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