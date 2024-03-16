УПЛ: "Оболонь" неожиданно переиграла "Полесье"

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Оболонь" – "Полесье" – 1:0

Гол: Черненко, 10

Удаление: Чоботенко, 2 (П, прямая красная карточка)

Вихрь событий в столице завертелся со старта встречи. Уже на 2-й минуте неудачную передачу Танковского перехватил Прокопенко, так что Чоботенко пришлось пойти на фол последней надежды. Арбитр квалифицировал нарушение центрбека прогнозируемо, удалив с поля.

"Пивовары" быстро сумели воспользоваться численным преимуществом. В объятиях одноклубников оказался Черненко. Он подхватил мяч слева и классно закрутил в дальнюю девятку – 1:0.

"Оболонь" впоследствии едва не закрепила собственное преимущество. Вот Краснопир головой пробил в штангу после навеса Мединского. Зато дальний диагональный выстрел Грисьо разминулся с верхним углом ворот "полесских волков". Житомиряне ответили на 30-й минуте, когда Фортюне после стенки с Козаком отправил мяч мимо ворот.

С началом второй половины остроты ощутимо стало меньше. Вместо этого стало больше борьбы, особенно в центральной зоне. Как следствие, команд собрали более полудесятка "горчичников" на двоих.

Лишь на 74-й минуте полумомент упустило "Полесье". Кравченко с правого фланга забросил на дальний угол вратарской на Будкивского, но форвард с лета не попал в створ ворот. В конце концов "Оболонь" удержала минимальную победу.

Благодаря победе "пивовары" поднялись на 13-е место. Киевляне набрали 18 очков. В свою очередь "Полесье" продолжило серию без побед до семи матчей и осталось на 6-й строчке (33 пункта).