УПЛ назвала точну дату матчу лідерів: коли зустрінуться "Динамо" і "Полісся"
Українська Прем'єр-ліга визначилась з датою, часом і місцем проведення зустрічі лідерів поточного турніру. Поєдинок київського "Динамо" і житомирського "Полісся" закриє програму 13-го туру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
УПЛ представила точний розклад одразу двох ігрових сесій – 12-го та 13-го туру. Матчі відбудуться у першій декаді листопада.
12-й тур розпочнеться у суботу, 2-го листопада, а завершиться у понеділок, 4-го. Центральним у ньому стане протистояння "Олександрії" та "Полісся". Зустріч третьої та другої команди турніру відбудеться у неділю, 3-го листопада, в Олександрії на стадіоні "Ніка". Стартовий свисток арбітра пролунає о 15:30.
А вже в наступному турі на житомирський клуб очікує ще більш серйозне випробування – візит до "Динамо". Поєдинок чинних лідерів УПЛ розпочнеться о 18:00 у неділю, 10 листопада. Він відбудеться в столиці на стадіоні "Динамо". Ця зустріч закриє програму 13-го туру, ігри якого пройдуть також 8 та 9 листопада.
Прем'єр ліга, 12 тур
- "Карпати" – "Лівий Берег", 2 листопада, 15:30
- "Шахтар" – "Чорноморець", 2 листопада, 18:00
- "Ворскла" – "Колос", 3 листопада, 13:00
- "Олександрія" – "Полісся", 3 листопада, 15:30
- "Інгулець" – "Динамо", 3 листопада, 18:00
- "Оболонь" – "Верес", 4 листопада, 13:00
- "Кривбас" – "Рух", 4 листопада, 15:30
- "Зоря" – ЛНЗ, 4 листопада, 18:00
Прем'єр-ліга, 13-й тур
- "Чорноморець" – "Ворскла", 8 листопада, 15:30
- "Лівий Берег" – "Інгулець", 8 листопада, 18:00
- ЛНЗ – "Оболонь", 9 листопада, 13:00
- "Олександрія" – "Карпати", 9 листопада, 15:30
- "Колос" – "Кривбас", 9 листопада, 18:00
- "Верес" – "Рух", 10 листопада, 13:00
- "Шахтар" – "Зоря", 10 листопада, 15:30
- "Динамо" – "Полісся", 10 листопада, 18:00
Як грали "Динамо" і "Полісся" між собою
Житомирський клуб лише минулого сезону дебютував у елітному дивізіоні, тому історія зустрічей суперників наразі мінімальна. Проте, вболівальникам є що згадати.
Перше протистояння, яке відбулось у Житомирі 6 жовтня минулого року принесло сенсаційну перемогу господарям – 3:2. Кияни двічі вели у рахунку (обидва рази відзначився Буяльський), але "Полісся", довго граючи у меншості, не лише зрівняло рахунок зусиллями Крушинського та Будківського, але й забило переможний м'яч, який записав на свій рахунок Козак.
А ось другий матч, що пройшов у Києві 21 квітня 2024 року, не мав жодної інтриги. Голи Ваната, Шапаренка та Буяльського принесли господарям впевнену перемогу – 3:0.
Раніше представники "Динамо" та "Полісся" стали найкращими в УПЛ у вересні.
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