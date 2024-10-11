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УПЛ назвала точную дату матча лидеров: когда встретятся "Динамо" и "Полесье"

Киев, Пятница 11 октября 2024 19:27
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УПЛ назвала точную дату матча лидеров: когда встретятся "Динамо" и "Полесье" Фото: "Динамо" – "Полесье" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Украинская Премьер-лига определилась с датой, временем и местом проведения встречи лидеров турнира. Поединок киевского "Динамо" и житомирского "Полесья" закроет программу 13 тура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

УПЛ представила точное расписание сразу двух игровых сессий – 12-го и 13-го тура. Матчи пройдут в первой декаде ноября.

12-й тур начнется в субботу, 2 ноября, а завершится в понедельник, 4-го. Центральным в нем станет противостояние "Александрии" и "Полесье". Встреча третьей и второй команды турнира состоится в воскресенье, 3 ноября, в Александрии на стадионе "Ника". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30.

А уже в следующем туре житомирский клуб ожидает еще более серьезное испытание – визит к "Динамо". Поединок действующих лидеров УПЛ начнется в 18.00 в воскресенье, 10 ноября. Он состоится в столице на стадионе "Динамо". Эта встреча закроет программу 13-го тура, игры которого пройдут также 8 и 9 ноября.

Премьер-лига, 12 тур

  • "Карпаты" - "Левый Берег", 2 ноября, 15:30
  • "Шахтер" – "Черноморец", 2 ноября, 18:00
  • "Ворскла" – "Колос", 3 ноября, 13:00
  • "Александрия" – "Полесье", 3 ноября, 15:30
  • "Ингулец" – "Динамо", 3 ноября, 18:00
  • "Оболонь" – "Верес", 4 ноября, 13:00
  • "Кривбасс" – "Рух", 4 ноября, 15:30
  • "Заря" – ЛНЗ, 4 ноября, 18:00

Премьер-лига, 13-й тур

  • "Черноморец" – "Ворскла", 8 ноября, 15:30
  • "Левый Берег" – "Ингулец", 8 ноября, 18:00
  • ЛНЗ - "Оболонь", 9 ноября, 13:00
  • "Александрия" – "Карпаты", 9 ноября, 15:30
  • "Колос" – "Кривбасс", 9 ноября, 18:00
  • "Верес" – "Рух", 10 ноября, 13:00
  • "Шахтер" – "Заря", 10 ноября, 15:30
  • "Динамо" – "Полесье", 10 ноября, 18:00

Как играли "Динамо" и "Полесье" между собой

Житомирский клуб только в прошлом сезоне дебютировал в элитном дивизионе, поэтому история встреч соперников минимальна. Однако болельщикам есть что вспомнить.

Первое противостояние, состоявшееся в Житомире 6 октября прошлого года принесло сенсационную победу хозяевам - 3:2. Киевляне дважды вели в счете (оба раза отличился Буяльский), но "Полесье", долго играя в меньшинстве, не только сравняло счет усилиями Крушинского и Будковского, но и забило победный мяч, который записал на свой счет Козак.

А вот второй матч, прошедший в Киеве 21 апреля 2024, не имел интриги. Голы Ваната, Шапаренко и Буяльского принесли хозяевам уверенную победу – 3:0.

Ранее представители "Динамо" и "Полесья" стали лучшими в УПЛ в сентябре.

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