УПЛ назвала точную дату матча лидеров: когда встретятся "Динамо" и "Полесье"

Украинская Премьер-лига определилась с датой, временем и местом проведения встречи лидеров турнира. Поединок киевского "Динамо" и житомирского "Полесья" закроет программу 13 тура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

УПЛ представила точное расписание сразу двух игровых сессий – 12-го и 13-го тура. Матчи пройдут в первой декаде ноября.

12-й тур начнется в субботу, 2 ноября, а завершится в понедельник, 4-го. Центральным в нем станет противостояние "Александрии" и "Полесье". Встреча третьей и второй команды турнира состоится в воскресенье, 3 ноября, в Александрии на стадионе "Ника". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30.

А уже в следующем туре житомирский клуб ожидает еще более серьезное испытание – визит к "Динамо". Поединок действующих лидеров УПЛ начнется в 18.00 в воскресенье, 10 ноября. Он состоится в столице на стадионе "Динамо". Эта встреча закроет программу 13-го тура, игры которого пройдут также 8 и 9 ноября.

Премьер-лига, 12 тур

"Карпаты" - "Левый Берег", 2 ноября, 15:30

"Шахтер" – "Черноморец", 2 ноября, 18:00

"Ворскла" – "Колос", 3 ноября, 13:00

"Александрия" – "Полесье", 3 ноября, 15:30

"Ингулец" – "Динамо", 3 ноября, 18:00

"Оболонь" – "Верес", 4 ноября, 13:00

"Кривбасс" – "Рух", 4 ноября, 15:30

"Заря" – ЛНЗ, 4 ноября, 18:00

Премьер-лига, 13-й тур

"Черноморец" – "Ворскла", 8 ноября, 15:30

"Левый Берег" – "Ингулец", 8 ноября, 18:00

ЛНЗ - "Оболонь", 9 ноября, 13:00

"Александрия" – "Карпаты", 9 ноября, 15:30

"Колос" – "Кривбасс", 9 ноября, 18:00

"Верес" – "Рух", 10 ноября, 13:00

"Шахтер" – "Заря", 10 ноября, 15:30

"Динамо" – "Полесье", 10 ноября, 18:00

Как играли "Динамо" и "Полесье" между собой

Житомирский клуб только в прошлом сезоне дебютировал в элитном дивизионе, поэтому история встреч соперников минимальна. Однако болельщикам есть что вспомнить.

Первое противостояние, состоявшееся в Житомире 6 октября прошлого года принесло сенсационную победу хозяевам - 3:2. Киевляне дважды вели в счете (оба раза отличился Буяльский), но "Полесье", долго играя в меньшинстве, не только сравняло счет усилиями Крушинского и Будковского, но и забило победный мяч, который записал на свой счет Козак.

А вот второй матч, прошедший в Киеве 21 апреля 2024, не имел интриги. Голы Ваната, Шапаренко и Буяльского принесли хозяевам уверенную победу – 3:0.