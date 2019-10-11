УПЛ определила лучшего игрока и тренера чемпионата в сентябре

Украинская Премьер-лига (УПЛ) подвела итоги голосования за лучшего игрока и тренера сентября 2019. Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим футболистом стал защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который набрал 34% голосов. Он опередил нападающего черниговской "Десны" Александра Филиппова (16%) и хавбека киевского "Динамо" Карлос де Пена, у которого 15%.

Также на награду претендовали Марлос (13%), Егор Картушов (11%), Жуниор Мораес (6%), Владислав Калитвинцев (4%) и Евгений Смирный (1%).

Лучшим тренером месяца стал наставник "Десны" Александр Рябоконь. За него отдали 41% голосов. Второе место у тренера "Зари" Виктора Скрипника - 40%, третий - Луиш Каштру из "Шахтера" (11%), четвертый - Алексей Михайличенко из "Динамо" (8%).

Победа в гостевом матче против киевского "Динамо" (2:1) принесла тренеру "Десны" звание лучшего в 7 туре чемпионата Украины. Богдан Михайличенко побеждал в звании лучшего игрока в 6 туре УПЛ.

Напомним, звание лучшего футболиста и тренера УПЛ по итогам августа месяца получили представители луганской "Зари".