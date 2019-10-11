УПЛ визначила кращого гравця і тренера чемпіонату у вересні

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) підбила підсумки голосування за найкращого гравця і тренера вересня 2019 року. Про це повідомляється на сайті організації.

Найкращим футболістом став захисник "Зорі" Богдан Михайличенко, який набрав 34% голосів. Він випередив нападника чернігівської "Десни" Олександра Філіппова (16%) і хавбека київського "Динамо" Карлос де Пена, у якого 15%.

Також на нагороду претендували Марлос (13%), Єгор Картушов (11%), Жуніор Мораес (6%), Владислав Калитвинцев (4%) і Євген Смирний (1%).

Найкращим тренером місяця став наставник "Десни" Олександр Рябоконь. За нього віддали 41% голосів. Друге місце у тренера "Зорі" Віктора Скрипника - 40%, третій - Луїш Каштру з "Шахтаря" (11%), четвертий - Олексій Михайличенко з "Динамо" (8%).

Перемога у гостьовому матчі проти київського "Динамо" (2:1) принесла тренеру "Десни" звання кращого у 7 турі чемпіонату України. Богдан Михайліченко перемагав у званні найкращого гравця у 6 турі УПЛ.

Нагадаємо, звання кращого футболіста і тренера УПЛ за підсумками серпня місяця отримали представники луганської "Зорі".