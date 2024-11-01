УПЛ назвала дату битви лідерів: "Динамо" та "Олександрія" зустрінуться двічі поспіль

Команди, які лідирують у чемпіонаті України, зустрінуться 4 грудня в Олександрії. Цей поєдинок мав відбутися ще на початку серпня, але був перенесений через виклик низки гравців обох команд до олімпійської збірної України. В цю ж дату відбудеться інший матч стартового туру – між львівським "Рухом" та житомирським "Поліссям".

Таким чином, двом лідерам УПЛ доведеться зустрітися двічі протягом кількох днів. Адже 7 грудня – базова дата 16-го туру, на який заплановано поєдинок суперників у Києві.

Для "Динамо" це не перший перенос у сезоні – ще у вересні команда Олександра Шовковського зіграла відкладений поєдинок 4-го туру проти "Ворскли". Матч завершився перемогою столичної команди з рахунком – 3:1.

"Динамо" та "Олександрія" в УПЛ: що відомо

Після 10-ти турів команди ділять лідерство в УПЛ. Обидва колективи мають по 8 перемог, по дві нічиї та ще не зазнали гіркоти поразок. "Динамо" йде першим завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів. У киян цей показник – "плюс 16", тоді як у підопічних Руслана Ротаня – "плюс 10".

Лідери випереджають третю команду – житомирське "Полісся" на чотири пункти. Четвертим йде чинний чемпіон України – донецький "Шахтар", який відстає від двох перших команд на шість очок.

У минулому сезоні кияни, які стали віце-чемпіонами, двічі перемогли "Олександрію", що фінішувала восьмою. У першому колі "біло-сині" перемогли вдома – 4:2, а в другому мінімально здолали суперника на виїзді – 1:0.