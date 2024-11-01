УПЛ назвала дату битвы лидеров: "Динамо" и "Александрия" встретятся дважды подряд

Команды, лидирующие в чемпионате Украины, встретятся 4 декабря в Александрии. Этот поединок должен был состояться еще в начале августа, но был перенесен из-за вызова ряда игроков обеих команд в олимпийскую сборную Украины. В эту же дату состоится другой матч стартового тура – между львовским "Рухом" и житомирским "Полесьем".

Таким образом, двум лидерам УПЛ придется встретиться дважды за несколько дней. Ведь 7 декабря – базовая дата 16-го тура, на который запланирован поединок соперников в Киеве.

Для "Динамо" это не первый перенос в сезоне – еще в сентябре команда Александра Шовковского сыграла отложенный поединок 4-го тура против "Ворсклы". Матч завершился победой столичной команды со счетом – 3:1.

"Динамо" и "Александрия" в УПЛ: что известно

После 10-ти туров команды делят лидерство в УПЛ. Оба коллектива имеют по 8 побед, по две ничьи и еще не испытали горечи поражений. "Динамо" идет первым благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. У киевлян этот показатель – "плюс 16", тогда как у подопечных Руслана Ротаня – "плюс 10".

Лидеры опережают третью команду – житомирское "Полесье" на четыре пункта. Четвертым идет действующий чемпион Украины – донецкий "Шахтер", отстающий от двух первых команд на шесть очков.

В прошлом сезоне киевляне, ставшие вице-чемпионами, дважды победили "Александрию", финишировавшую восьмой. В первом круге "бело-синие" победили дома – 4:2, а во втором минимально одолели соперника на выезде – 1:0.