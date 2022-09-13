УПЛ назначила перенесенный матч первого тура на паузу сборных: известна дата

Матч "Минай" – "Львов" состоится 25 сентября. Начало поединка в 13:00. Скорее всего, закарпатцы примут галичан на домашней арене в пригороде Ужгорода.

Обе команды к очному поединку подходят с посредственными результатами. "Минай" набрал 4 очка в трех матчах, а "Львов" – лишь один пункт, сыграв вничью 0:0 с криворожским "Кривбассом" в 3-м туре.

Накануне "Минай" одержал выездную победу над "Ингульцем". В составе закарпатцев забитыми мячами отличились Твердохлеб и Хахлев. В свою очередь голкипер команды Владимира Шарана Бандура был удален под занавес матча за игру руками за пределами штрафной.

19 сентября клубный футбол Европы пойдет на паузу, связанную с матчами сборных. В частности, сборная Украины проведет три поединка Лиги наций – дважды против Шотландии (21 и 27 сентября), а также против Армении (24 сентября).

Футболисты "Миная" и "Львова" не вызваны в национальную команду, но хавбек закарпатцев Кулиев попал в украинскую молодежку на матчи плей-офф квалификации к Евро-2023 против сверстников из Словакии (23 и 27 сентября).