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УПЛ назначила перенесенный матч первого тура на паузу сборных: известна дата

Фото: "Минай" после "Ингульца" попытается одолеть и "Львов" (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Дирекция украинской Премьер-лиги выбрала неожиданную дату для перенесенного матча стартового тура чемпионата Украины между закарпатским "Минаем" и "Львовом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Матч "Минай" – "Львов" состоится 25 сентября. Начало поединка в 13:00. Скорее всего, закарпатцы примут галичан на домашней арене в пригороде Ужгорода.

Обе команды к очному поединку подходят с посредственными результатами. "Минай" набрал 4 очка в трех матчах, а "Львов" – лишь один пункт, сыграв вничью 0:0 с криворожским "Кривбассом" в 3-м туре.

Накануне "Минай" одержал выездную победу над "Ингульцем". В составе закарпатцев забитыми мячами отличились Твердохлеб и Хахлев. В свою очередь голкипер команды Владимира Шарана Бандура был удален под занавес матча за игру руками за пределами штрафной.

19 сентября клубный футбол Европы пойдет на паузу, связанную с матчами сборных. В частности, сборная Украины проведет три поединка Лиги наций – дважды против Шотландии (21 и 27 сентября), а также против Армении (24 сентября).

Футболисты "Миная" и "Львова" не вызваны в национальную команду, но хавбек закарпатцев Кулиев попал в украинскую молодежку на матчи плей-офф квалификации к Евро-2023 против сверстников из Словакии (23 и 27 сентября).

К слову, футбольная сборная Украины сохранила место в топ-30 рейтинге ФИФА.

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