RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УПЛ призначила перенесений матч першого туру на паузу збірних: відома дата

Фото: "Минай" після "Інгульця" спробує здолати і "Львів" (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Дирекція української Прем'єр-ліги обрала несподівану дату для перенесеного матчу стартового туру чемпіонату України між закарпатським "Минаєм" і "Львовом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Матч "Минай" – "Львів" відбудеться 25 вересня. Початок поєдинку о 13:00. Найімовірніше, закарпатці приймуть галичан на домашній арені в передмісті Ужгорода.

Обидві команди до очного двобою підходять із посередніми результатами. "Минай" набрав 4 очки в трьох матчах, а "Львів" – лише один пункт, зігравши внічию 0:0 із криворізьким "Кривбасом" у 3-му турі.

Напередодні "Минай" здобув виїзну перемогу над "Інгульцем". У складі закарпатців забитими м'ячами відзначилися Твердохліб і Хахльов. Натомість голкіпер команди Володимира Шарана Бандура був вилучений під завісу матчу за гру руками за межами штрафного майданчика.

19 вересня клубний футбол Європи піде на паузу, пов'язану з матчами збірних. Зокрема, збірна України проведе 3 поєдинки Ліги націй – двічі проти Шотландії (21 і 27 вересня), а також проти Вірменії (24 вересня).

Футболісти "Миная" та "Львова" не викликані до національної команди, але хавбек закарпатців Кулієв потрапив до української молодіжки на матчі плей-офф кваліфікації до Євро-2023 проти ровесників зі Словаччини (23 і 27 вересня).

До слова, футбольна збірна України зберегла місце в топ-30 рейтингу ФІФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат УкраиныУПЛ