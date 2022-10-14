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УПЛ: "Минай" виборов нічию з "Вересом" на старті сьомого туру першості

Фото: "Минай" і "Верес" не виявили сильнішого (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю між закарпатським "Минаєм" і рівненським "Вересом" розпочався 7-й тур української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Минай" – "Верес" – 1:1

Голи: Вишневський, 64 – Дахновський, 5

Вилучення: Г. Пасіч, 90+5 (В, друга жовта картка)

Хаотичний старт матчу в передмісті Ужгорода дозволив гостям швидко підшукати ключ до воріт Бандури. На 5-й хвилині Кучеров пасом із центрального кола вивів Дахновського на побачення з голкіпером, той технічно прийняв м'яч, на швидкості обійшов воротаря та відправив сферу в порожні ворота.

Господарі доволі швидко оговталися. Перша небезпека біля воріт "Вереса" виникла хвилин за 10, коли Твердохліб з правого кута штрафного спробував поцілити в дальній верхній кут. М'яч лише трохи розминувся з рамкою воріт рівнян.

А на 33-й впродовж однієї атаки закарпатців двічі міг забивати Вишневський. Спершу нападник "Миная" не зумів переграти кіпера, а повторний удар форварда з лінії уже порожніх воріт "Вереса" виніс центрбек Курко!

Наступний момент господарі змарнували після перерви. Постріл Гайдучика з лінії штрафного парирував Бандура, а на добиванні атакувальний хавбек "Миная" Шарай запустив м'яч над воротами. Та гол у ворота гостей назрівав.

Зрештою, гольовою для закарпатців стала атака на 64-й хвилині. Воробчак із зони праворуч віддав Твердохлібу на вході в штрафний майданчик, а той п'ятою відпасував на Вишневського – удар форварда був точним.

Після пропущеного м'яча розладналася гра в атаці обох команд. На полі побільшало жорсткої боротьби з періодичним переходом у відверті грубощі. Суддівська бригада змушена була виписати півдесятка "гірчичників" із перетворення одного в червону картку. Натомість голів глядачі так і не побачили.

До слова, напередодні "Динамо" програло "Ренну" другий матч групового раунду Ліги Європи.

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