УПЛ: "Минай" вырвал ничью с "Вересом" на старте седьмого тура первенства

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Минай" – "Верес" – 1:1

Голы: Вишневский, 64 – Дахновский, 5

Удаление: Г. Пасич, 90+5 (В, вторая желтая карточка)

Хаотический старт матча в пригороде Ужгорода позволил гостям быстро подыскать ключ к воротам Бандуры. На 5-й минуте Кучеров пасом из центрального круга вывел Дахновского на свидание с голкипером, тот технично принял мяч, на скорости обошел вратаря и отправил сферу в пустые ворота.

Хозяева довольно быстро пришли в себя. Первая опасность у ворот "Вереса" возникла минут через 10, когда Твердохлеб с правого угла штрафной попытался попасть в дальний верхний угол. Мяч лишь немного разминулся с рамкой ворот ровенчан.

А на 33-й в течение одной атаки закарпатцев дважды мог забивать Вишневский. Сначала нападающий "Миная" не сумел переиграть кипера, а повторный удар форварда с линии уже пустых ворот "Верес" вынес центрбек Курко!

Следующий момент хозяева упустили после перерыва. Выстрел Гайдучика с линии штрафной парировал Бандура, а на добивании атакующего хавбека "Миная" Шарай запустил мяч над воротами. Но гол в ворота гостей назревал.

В конце концов голевой для закарпатцев стала атака на 64-й минуте. Воробчак из зоны справа отдал Твердохлебу на входе в штрафную, а тот пяткой отпасовал на Вишневского – удар форварда был точным.

После пропущенного мяча разладилась игра в атаке обеих команд. На поле увеличилось количество жесткой борьбы с периодическим переходом в откровенные грубости. Судейская бригада вынуждена была выписать полдесятка "горчичников" с превращением одного в красную карточку. В свою очередь голов зрители так и не увидели.