"Динамо" вдруге поступилося "Ренну" та втратило шанси на плей-офф Ліги Європи

Ліга Європи, група B, 4-й тур

"Динамо" – "Ренн" – 0:1

Гол: Ву, 48

Старт двобою за собою залишили номінальні гості. "Червоно-чорні" вже в дебюті створили дві нагоди забити, але обидві змарнували. Спершу Нещерет лише з другої спроби зафіксував м'яч після удару Дуе з-за меж штрафного, а згодом кіпер "Динамо" перевів на кутовий постріл Буріжо в дев'ятку.

Після 15-ї хвилини суперники обмінялися моментами. На небезпечний, але неточний діагональний удар із лінії карної зони від того ж Буріжо "динамівці" відповіли випадом Гармаша. Хавбек отримав м'яч від Бєсєдіна, змістився до штрафного майданчика й вирішив бити у дальній кут, але застати зненацька Манданда не зумів.

У середині першої половини гра заспокоїлася, але активнішим на полі залишався "Ренн". Ось Мелінг змістився з флангу до центру та наважився пробити, але м'яч просвистів поруч зі стійкою воріт "Динамо". Кияни ж сяку-таку напругу створювали хіба що періодичними кросами, та їх банально не було кому замикати...

Такий перебіг подій завершився логічним голом "Ренна" на початку другого тайму. Французи забили наче на тренуванні – Буріжо подав кутовий із лівого флангу в район воротарського, де абсолютно вільний Ву спокійно переграв Нещерета в один дотик.

Український гранд спробував огризнутися у відповідь. Проте, спромігся лише на серію позиційних атак, максимумом досягнень у яких став зароблений Циганковим кутовий. Тим часом "Ренн" цілком міг забити вдруге, якби Теата під час чергового стандарту не пробив головою над воротами господарів...

Змінити баланс сил на полі повинні були заміни "Динамо". Але фактично ніхто з п'ятірки в складі Ваната, Кабаєва, Вівчаренка, Караваєва та Андрієвського не зміг себе проявити. Хіба що перший міг скористатися нетиповою помилкою Манданда, який пішов в обіграш (виправив помилку сам), а останній розім'яв кіпера-ветерана навісом.

"Ренн" натомість на класі довів поєдинок до перемоги, набрав 10 очок у групі, гарантував вихід у плей-офф і розіграє з "Фенербахче" в останніх двох турах титул переможця квартету. "Динамо" ж залишилося боротися з АЕКом із Ларнаки за місце в Лізі конференцій...