УПЛ: "Минай" в останній атаці вирвав супердраматичну перемогу над "Ворсклою"

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Ворскла" – "Минай" – 2:3

Голи: Павлюк, 36, Глущенко, 55 – Ременяк, 74, Павлюк, 80 (автогол), Вітенчук, 90+11 (пенальті)

У стартові півгодини команди створили по одному небезпечному моменту. Закарпатець Вакула на вході в штрафний праворуч розібрався з Крупським, але пробив повз ближню стійку. Натомість полтавець Глущенко відкрився під передачу Степанюка, але його удар із меж штрафного заблокував оборонець.

А на 36-й хвилині "Ворскла" вийшла вперед. Допоміг господарям стандарт на правому фланзі. Бацула подав штрафний на ближню стійку, де Павлюк головою переправив м'яч у сітку воріт Кемкіна.

Ще до перерви закріпити перевагу полтавського колективу міг Крупський. Нагоду для нього організував Скляр, який прокинув уперед до штрафного, але оборонець пробив у руки голкіперу. Зате на старті другої половини подвоїв перевагу "Ворскли" Глущенко – хавбек підхопив м'яч на лінії штрафного та поклав низом у кут.

Далі матч на понад півгодини перервала повітряна тривога. Вимушена пауза пішла на користь "Минаю". Закарпатці зуміли оперативно розмочити рахунок. Це Ременяк після помилки оборонця вискочив на побачення з Ісенком і майстерно переграв воротаря "Ворскли".

Підопічні Желько Любеновіча на цьому не зупинилися. Гості продовжили шукати щастя біля володінь полтавців і на 80-й хвилині запалили другу двійку на табло місцевого стадіону. Вакула виконав навіс із лівого флангу, а Павлюк у боротьбі з Ременяком зрізав м'яч у власні ворота.

Фінальні хвилини перетворилися на справжню драму. Спершу самотній Ременяк із центру штрафного пробив у руки Ісенку, а потім Нємчанінов привіз пенальті у ворота "Миная". Голкіпер Кемкін парирував удар Феліпе, але арбітр наказав одинадцятиметровий перебити та спровокував шквал емоцій на лаві закарпатців.

Та коли пристрасті вляглися, то воротар гостей взяв і другий постріл бразильця. На цьому біди "Ворскли" не завершилися. "Минай" полетів уперед і також заробив пенальті – Ременяк влучив у руку Челядіну. До позначки підійшов Вітенчук і впевненим ударом вирвав вольову перемогу для закарпатців!