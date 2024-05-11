УПЛ: "Минай" в последней атаке вырвал супердраматическую победу над "Ворсклой"

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Ворскла" – "Минай" – 2:3

Голы: Павлюк, 36, Глущенко, 55 – Ременяк, 74, Павлюк, 80 (автогол), Витенчук, 90+11 (пенальти)

В стартовые полчаса команды создали по одному опасному моменту. Закарпатец Вакула на входе в штрафную справа разобрался с Крупским, но пробил мимо ближней штанги. В свою очередь полтавец Глущенко открылся под передачу Степанюка, но его удар из пределов штрафной заблокировал защитник.

А на 36-й минуте "Ворскла" вышла вперед. Помог хозяевам стандарт на правом фланге. Бацула подал штрафной на ближнюю штангу, где Павлюк головой переправил мяч в сетку ворот Кемкина.

Еще до перерыва закрепить преимущество полтавского коллектива мог Крупский. Момент для него организовал Скляр, забросивший вперед в штрафную, но защитник пробил в руки голкиперу. Зато на старте второй половины удвоил преимущество "Ворсклы" Глущенко – хавбек подхватил мяч на линии штрафной и уложил низом в угол.

Далее матч на полчаса с хвостиком прервала воздушная тревога. Вынужденная пауза пошла на пользу "Минаю". Закарпатцы смогли оперативно размочить счет. Это Ременяк после ошибки защитника выскочил на свидание с Исенко и мастерски переиграл вратаря "Ворсклы".

Подопечные Желько Любеновича на этом не остановились. Гости продолжили искать счастья у владений полтавчан и на 80-й минуте зажгли вторую двойку на табло местного стадиона. Вакула исполнил навес с левого фланга, а Павлюк в борьбе с Ременяком срезал мяч в свои ворота.

Финальные минуты превратились в настоящую драму. Сначала одинокий Ременяк из центра штрафной пробил в руки Исенко, а затем Немчанинов привез пенальти в ворота "Миная". Голкипер Кемкин парировал удар Фелипе, но арбитр приказал одиннадцатиметровый перебить и спровоцировал шквал эмоций на скамье закарпатцев.

Но когда страсти улеглись, вратарь гостей взял и второй выстрел бразильца. На этом беды "Ворсклы" не завершились. "Минай" полетел вперед и также заработал пенальти – Ременяк попал в руку Челядина. К отметке подошел Витенчук и уверенным ударом вырвал волевую победу для закарпатцев!

Благодаря победе "Минай" покинул последнее место в турнирной таблице УПЛ. Закарпатцы имеют 22 очка и по дополнительным показателям опережают харьковский "Металлист 1925". Тем временем "Ворскла" осталась на 9-й строчке (30 пунктов).