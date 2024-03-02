УПЛ: "Минай" оформив першу перемогу в сезоні над "Металістом 1925"

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Минай" – "Металіст 1925" – 2:0

Голи: Корнійчук, 31, Скиба, 90+1

Вилучення: Русин, 59 (М, друга жовта картка)

На стартовому відрізку обидві команди були обережними. Переважно боротьба точилася в центрі поля. Першими до справді небезпечних атакувальних дій перейшли гості. Після 25-ї хвилини голкіпер закарпатців Кемкін двічі вступив у гру – парирував удар Арі в дальній кут і впіймав м'яч після пострілу Габелка.

"Минай" відповів відразу ж голом. На 31-й хвилині Це Корнійчук отримав переведення з лівого флангу в межах штрафного та несподівано для всіх потужно пробив у ближню дев'ятку з гострого кута. Воротар був безсилим.

"Металіст 1925" спробував перехопити ініціативу. Ось Курило пробив головою над воротами після навісу від краю поля. А на старті другої половини Юсов реалізував атаку після передачі Гармаша, але за мить до того опинився в офсайді. Останній за кілька хвилин із рикошетом від оборонця відправив м'яч у стійку.

А далі харків'ян підвів Русин, який заробив два "гірчичники" за три хвилини та пішов відпочивати достроково. "Минай" ледь не відразу реалізував більшість. Однак, зимовий новачок закарпатців Вакула змарнував дві нагоди. Спершу не зміг переграти кіпера в ближньому бою, а потім переграв Мозіля і не влучив у порожні ворота.

Допоміг закарпатцям нарешті відкрити лік перемогам у нинішньому сезоні Скиба, який у доданий арбітром час головою замкнув навіс із кутового. "Минай" з трьома набраними пунктами відразу покращив власні шанси на виживання. Команда Желько Любеновіча набрала 10 очок і лише на п'ять залікових балів відстає від рятівної позиції.