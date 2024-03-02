УПЛ: "Минай" оформил первую победу в сезоне над "Металлистом 1925"

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Минай" – "Металлист 1925" – 2:0

Голы: Корнийчук, 31, Скыба, 90+1

Удаление: Русин, 59 (М, вторая желтая карточка)

На стартовом отрезке обе команды осторожничали. Преимущественно борьба шла в центре поля. Первыми к действительно опасным атакующим действиям перешли гости. После 25-й минуты голкипер закарпатцев Кемкин дважды вступил в игру – парировал удар Ари в дальний угол и поймал мяч после выстрела Габелка.

"Минай" ответил сразу же голом. На 31-й минуте Корнийчук получил перевод с левого фланга в пределах штрафной и неожиданно для всех мощно пробил в ближнюю девятку с острого угла. Вратарь был бессилен.

"Металлист 1925" попытался перехватить инициативу. Курило пробил головой над воротами после навеса от края поля. А на старте второй половины Юсов реализовал атаку после передачи Гармаша, но за мгновение до этого оказался в офсайде. Последний несколько минут спустя с рикошетом от защитника отправил мяч в штангу.

А дальше харьковчан подвел Русин, который заработал два "горчичника" за три минуты и ушел отдыхать досрочно. "Минай" едва не сразу реализовал большинство. Однако зимний новичок закарпатцев Вакула упустил две возможности. Сначала не смог переиграть кипера в ближнем бою, а затем переиграл Мозиля и не попал в пустые ворота.

Помог закарпатцам наконец открыть счет победам в нынешнем сезоне Скыба, замкнувший головой в добавленное арбитром время навес с углового. "Минай" с тремя набранными пунктами сразу улучшил свои шансы на выживание. Команда Желько Любеновича набрала 10 очков и всего на пять зачетных баллов отстает от спасительной позиции.