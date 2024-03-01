ЛНЗ із голом екс-вінгера збірної України сенсаційно здолав "Полісся" в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Полісся" – ЛНЗ – 0:1

Гол: Олійник, 90+2

У перші хвилини трохи симпатичніше виглядали гості. Особливо гостро черкащани виглядали під час стандартів. Натомість "поліським вовкам" до середини тайму не вдалася бодай одна змістовна атака. Змінити перебіг подій розкішною передачею намагався Ндукве, але ніхто на неї не відгукнувся.

На 29-й хвилині нападник ЛНЗ Молло доволі небезпечно пробив із лінії штрафного – над воротами. У відповідь Козак розім'яв голкіпера гостей. А згодом Фортюне пробив далеко від рамки воротаря черкащан Пенькова.

Зі стартом другої половини "Полісся" помітно додав. Ось ще один постріл Фортюне парирував кіпер, а Кравченко не зміг добити м'яч. Згодом Крушинський пробив надто невдало. Потім Шабанов не зміг завдати акцентованого удару головою з перспективної ситуації. А в наступній атаці Пеньков упорався з пострілом Козака.

Та поступово житомиряни збавили оберти. ЛНЗ вирівняв гру, а під завісу зустрічі покарав господарів поля за марнотратність. У доданий арбітром час ведмежу послугу власній команді зробив Бойко, який фактично виклав м'яч під удар Олійнику, а досвідчений футболіст не схибив – 0:1 у підсумку.