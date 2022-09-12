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УПЛ: "Минай" в меньшинстве удержал победу над "Ингульцем" на выезде

Фото: Этот удар Дришлюка петровцы сумели заблокировать (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой закарпатского "Миная" над "Ингульцем" из Петрового завершился последний матч 4-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Ингулец" – "Минай" – 1:2

Голы: Козак, 90+1 – Твердохлеб, 18, Хахлев, 60

Удаление: Бандура, 89 (М, прямая красная карточка)

С первых минут хозяева попытались взять мяч под свой контроль. Однако, закарпатцы грамотно оборонялись, а при первой возможности нанесли ответный удар. На 18-й минуте Хахлев выполнил навес с левого фланга в центр штрафной, откуда Твердохлеб точно пробил головой.

Забитый мяч окрылил "Минай". Команда Владимира Шарана отодвинула игру от собственных ворот и умело держала "Ингулец" на безопасном расстоянии от владений Бандуры. Как следствие, петровцы сбились на безыдейные забросы вперед с надеждой на ошибки обороны или озарение своих нападающих.

После перерыва ситуация на поле изменилась не слишком. Разве что нападающий "Ингульца" Ситало в одном из эпизодов получил мяч посреди штрафной, но не смог довести дело до удара, далеко отпустив сферу от себя. Зато "Минай" свою возможность не упустил.

На 60-й минуте Гончар прорвался правым флангом вперед и подал на дальний угол вратарской зоны. Там навес уже ждал Хахлев, с лета отправивший мяч в девятку – 0:2!

Лишь после двух пропущенных мячей хозяева прибавили в атакующей линии. Вот Ситало мог замыкать перспективный фланговый навес головой, но не дотянулся до мяча. А на 83-й мощный выстрел Ченбая из-за пределов штрафной из-под перекладины вытащил Бандура.

Но через пять минут голкипер "Миная" превратился в антигероя. Вратарь вышел за пределы штрафной площадки во время заброса того же Ченбая и опрометчиво сыграл руками за пределами разрешенной зоны – удаление.

Реализовать большинство "Ингулец" сумел сразу. Козак со стандарта за нарушение правил Бандурой мощно пробил с линии штрафной и с рикошетом от Марусича отквитал один мяч. Но на больше петровцев не хватило, поэтому "Минай" отпраздновал первую победу в сезоне УПЛ.

К слову, накануне "Динамо" минимально обыграло "Львов" и поднялось из зоны вылета Премьер-лиги.

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