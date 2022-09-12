УПЛ: "Минай" у меншості втримав перемогу над "Інгульцем" на виїзді

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Інгулець" – "Минай" – 1:2

Голи: Козак, 90+1 – Твердохліб, 18, Хахльов, 60

Вилучення: Бандура, 89 (М, пряма червона картка)

Із перших хвилин господарі спробували взяти м'яч під власний контроль. Однак, закарпатці грамотно оборонялися, а при першій нагоді завдали удару у відповідь. На 18-й хвилині Хахльов виконав навіс із лівого флангу до центру штрафного майданчика, звідки Твердохліб точно пробив головою.

Забитий м'яч окрилив "Минай". Команда Володимира Шарана відсунула гру від власних воріт і вправно тримала "Інгулець" на безпечній відстані від володінь Бандури. Як наслідок, петровці збилися на безідейні закидання вперед із надією на помилки оборони чи осяяня своїх нападників.

Після перерви ситуація на полі змінилася не надто. Хіба що нападник "Інгульця" Сітало в одному з епізодів отримав м'яч посеред штрафного майданчика, але не зміг довести справу до удару, задалеко відпустивши сферу від себе. Зате "Минай" свою нагоду не змарнував.

На 60-й хвилині Гончар продерся правим флангом вперед і подав на дальній кут воротарської зони. Там навіс уже чекав Хахльов, який з льоту відправив м'яч у дев'ятку – 0:2!

Лише після двох пропущених м'ячів господарі додали в атакувальній лінії. Ось Сітало міг замикати перспективний фланговий навіс головою, але не дотягнувся до м'яча. А на 83-й потужний постріл Ченбая з-за меж штрафного з-під перекладини витягнув Бандура.

Та за якихось п'ять хвилин голкіпер "Миная" перетворився в антигероя. Воротар вийшов за межі штрафного майданчика під час закидання того ж Ченбая та необачно зіграв руками за межами дозволеної зони – вилучення.

Реалізувати більшість "Інгулець" зумів відразу. Козак зі стандарту за порушення правил Бандурою потужно пробив із лінії штрафного та з рикошетом від Марусича відквитав один м'яч. Та на більше петровців не вистачило, тож "Минай" відсвяткував першу перемогу в сезоні УПЛ.