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"Динамо" во Львове одержало первую победу в сезоне Премьер-лиги

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Львов, Воскресенье 11 сентября 2022 18:58
"Динамо" во Львове одержало первую победу в сезоне Премьер-лиги Фото: Виталий Буяльский только что открыл счет в матче (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой киевского "Динамо" завершился матч 4-го тура чемпионата Украины против "Львова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Динамо" – "Львов" – 1:0

Гол: Буяльский, 33

В дебюте встречи команды играли на равных. Первый момент возник на 15-й минуте. Цыганков навесил с правого фланга в штрафную, откуда Бурда головой пробил над воротами Ильющенкова.

"Динамо" усилило давление и спровоцировало оппонента на грубость. "Львов" получил два предупреждения за фолы против Сидорчука и Кабаева. Добавил в активности Тымчик, пытавшийся разрезать оборону номинальных гостей фланговыми прострелами.

Именно с правого фланга "бело-синих" и пришел гол на 33-й минуте. Правда, приложился к нему Цыганков. Вингер прострелил с родной бровки на линию вратарской, где Буяльский классно пробил в одно касание – 1:0!

Забитый мяч придал "Динамо" уверенности. Киевляне взяли под полный контроль центр поля и начали регулировать темп матча. Но до перерыва отечественный гранд новых опасных моментов создать не смог.

Вторая половина стартовала в спокойном темпе. "Бело-синие" пытались организовать атакующие выпады, но "Львов" слишком плотно действовал в обороне. Киевлянам пришлось действовать нестандартно. В частности, в одном из эпизодов Гармаш протолкнул мяч на Буяльского в перспективной позиции, но тот не смог акцентированно пробить.

Пригодились и дальние удары. На 71-й минуте Кабаев отважился на выстрел с солидной дистанции – Ильющенков сумел только перевести мяч на угловой. Правда, воспользоваться стандартами "Динамо" не сумело. Еще целый ряд ударов столичного клуба заблокировали защитники.

На 82-й еще один момент создал Кабаев. Левый хавбек "Динамо" снова отважился пробить с дистанции, но голкипер "Львова" сумел парировать сложный выстрел соперника. В конце концов изменить счет на табло ни одна из команд до финального свистка не сумела.

"Динамо" одержало первую победу в сезоне 2022/23 УПЛ и поднялось из зоны вылета. В свою очередь "Львов" опустился на 14-е место в таблице, имея в активе только 1 очко.

К слову, ранее "Колос" одержал победу над "Металлистом" и выбился в лидеры Премьер-лиги.

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