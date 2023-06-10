УПЛ: "Металург" здолав "Верес", "Інгулець" не впорався з ЛНЗ у перехідних матчах

Україна, Прем'єр-ліга, перехідні матчі

"Інгулець" – ЛНЗ – 1:1

Голи: Клименко, 46 – Тищенко, 57 (пенальті)

"Металург" – "Верес" – 1:0

Гол: Сад, 28

Вилучення: Вовченко, 5 (В, пряма червона картка)

Повітряна тривога відтермінувала старт матчу в Петровому. Вимушена пауза не збила настрій господарів. Уже на 2-й хвилині Сітало міг відкрити рахунок, але пробив поруч зі стійкою з центру штрафного. Черкащани ж небезпечний момент створили перед перервою – Нич завдав удару з гострого кута, та кіпер парирував м'яч ногами.

Зате на старті другого тайму "Інгулець" запалив одиницю на табло. Це Клименко розкішним ударом із півкола штрафного за красивою траєкторією поклав м'яч під стійку. Та ЛНЗ доволі швидко відігрався – Тищенко реалізував пенальті за фол того ж Клименка та встановив остаточний результат.

Долю ж іншого поєдинку вирішив один м'яч. Утім, ще до нього стався ключовий епізод. У дебюті зустрічі рівнянин Вовченко сфолив проти Сидорова, який втікав на ворота "Вереса". Арбітр розцінив порушення правил як фол останньої надії та вилучив оборонця.

Більшістю "Металург" зумів скористатися у середині першої половини. Небезпека прийшла з правого флангу, де Сидоров утік від опонента та прострілив на Сада. Той звільнився від опіки двох суперників і влучно пробив у кут – 1:0 у підсумку.

Матчі-відповіді зіграють 14 червня. Переможці двох протистоянь здобудуть місця в УПЛ на сезон 2023/24. Дует же невдах розпочне новий футбольний рік у Першій лізі.