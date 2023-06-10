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УПЛ: "Металлург" одолел "Верес", "Ингулец" не справился с ЛНЗ в переходных матчах

Фото: ЛНЗ избежал поражения на выезде (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Завершились первые встречи в плей-офф за места в украинской Премьер-лиге на новый сезон. Запорожский "Металлург" минимально переиграл ровненский "Верес", а петровский "Ингулец" разошелся миром с черкасским ЛНЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Премьер-лига, переходные матчи

"Ингулец" – ЛНЗ – 1:1

Голы: Клименко, 46 – Тищенко, 57 (пенальти)

"Металлург" – "Верес" – 1:0

Гол: Сад, 28

Удаление: Вовченко, 5 (В, прямая красная карточка)

Воздушная тревога отсрочила старт матча в Петровом. Вынужденная пауза не сбила настрой хозяев. Уже на 2-й минуте Ситало мог открыть счет, но пробил рядом со штангой из центра штрафной. Черкащане же опасный момент создали перед перерывом – Ныч нанес удар с острого угла, но кипер парировал мяч ногами.

Зато на старте второго тайма "Ингулец" зажег единицу на табло. Это Клименко роскошным ударом с полукруга штрафной по красивой траектории уложил мяч под штангу. Но ЛНЗ довольно быстро отыгрался – Тищенко реализовал пенальти за фол того же Клименко и установил окончательный результат.

Судьбу второго поединка решил один мяч. Впрочем, еще до него случился ключевой эпизод. В дебюте встречи ровенчанин Вовченко сфолил против бежавшего на ворота "Вереса" Сидорова. Арбитр расценил нарушение правил как фол последней надежды и удалил защитника.

Большинством "Металлург" сумел воспользоваться в середине первой половины. Опасность пришла с правого фланга, где Сидоров скрылся от оппонента и прострелил на Сада. Тот освободился от опеки двух соперников и точно пробил в угол – 1:0 в итоге.

Ответные матчи сыграют 14 июня. Победители двух противостояний обретут места в УПЛ на сезон 2023/24. Дуэт же неудачников начнет новый футбольный год в Первой лиге.

К слову, ранее вспомнили главные достижения Реброва-футболиста в составе сборной Украины.

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