УПЛ: "Металлист" в меньшинстве одержал волевую победу над "Александрией"

Уверенной победой харьковского "Металлиста" над "Александрией" на выезде завершился последний матч 3-го тура Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 3-й тур
"Александрия" – "Металлист" – 1:3
Голы: Калитвинцев, 11 – Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72
Удаление: Порох, 35 (М, прямая красная карточка)
Более активно матч на НСК "Олимпийский" начали номинальные хозяева. Александрийцы в стартовые минуты упустили два момента. Сначала Волошин с правого края штрафной пробил рядом со стойкой. А вскоре Демченко не смог замкнуть интересный заброс Рыбалки со стандарта.
А на 11-й минуте Волошин сыграл в стенку с партнером и покатил дальше по штрафной зоне. Там мяч оказался у Калитвинцева, а тот мощно пробил под перекладину – 1:0.
"Металлист", однако, не долго горевал из-за пропущенного мяча. Харьковчане сумели отыграться всего за десять минут. Это Коркишко нашел на углу штрафной Панасенко – помешать удару хавбека в дальний угол Билык не сумел.
Потенциальный ключевой момент поединка произошел на 35-й минуте. Центрбек "Металлиста" Порох грубо сыграл против Кожушко на левом фланге обороны и мгновенно увидел красную карточку в руках арбитра.
Но удаление повлияло на игру обеих команд. Скорости уменьшились, стало больше борьбы, акцент сместился на дальние удары и забросы. Так постепенно харьковчане "усыпили" соперника, а затем неожиданно нанесли двойной удар.
Героем "Металлиста" стал Прядун. На 64-й минуте он принял передачу Подлепенца, освободился от опеки одного защитника и мощно пробил в ближний угол из-под другого – 1:2!
Второй забитый мяч добавил харьковчанам воодушевления, которые, очевидно, "забыли", что играют в меньшинстве. Закрепить свое преимущество они смогли благодаря стандарту. Панасенко подал угловой с правого фланга в район линии вратарской, где Мизюк опередил голкипера "Александрии".
Оправиться после такой ударной 10-минутки соперника "желто-черные" фактически так и не смогли. До финального свистка александрийцы не создали реальных возможностей, чтобы хотя бы сократить отставание в счете. Благодаря победе "Металлист" поднялся на второе место в УПЛ, имея в активе 7 очков.
К слову, на Закарпатье "Минай" и "Колос" разошлись боевой ничьей в матче 3-го тура Премьер-лиги.
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