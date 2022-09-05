UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УПЛ: "Металлист" в меньшинстве одержал волевую победу над "Александрией"

Фото: "Металлист" одержал вторую победу в сезоне (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой харьковского "Металлиста" над "Александрией" на выезде завершился последний матч 3-го тура Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Александрия" – "Металлист" – 1:3

Голы: Калитвинцев, 11 – Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72

Удаление: Порох, 35 (М, прямая красная карточка)

Более активно матч на НСК "Олимпийский" начали номинальные хозяева. Александрийцы в стартовые минуты упустили два момента. Сначала Волошин с правого края штрафной пробил рядом со стойкой. А вскоре Демченко не смог замкнуть интересный заброс Рыбалки со стандарта.

А на 11-й минуте Волошин сыграл в стенку с партнером и покатил дальше по штрафной зоне. Там мяч оказался у Калитвинцева, а тот мощно пробил под перекладину – 1:0.

"Металлист", однако, не долго горевал из-за пропущенного мяча. Харьковчане сумели отыграться всего за десять минут. Это Коркишко нашел на углу штрафной Панасенко – помешать удару хавбека в дальний угол Билык не сумел.

Потенциальный ключевой момент поединка произошел на 35-й минуте. Центрбек "Металлиста" Порох грубо сыграл против Кожушко на левом фланге обороны и мгновенно увидел красную карточку в руках арбитра.

Но удаление повлияло на игру обеих команд. Скорости уменьшились, стало больше борьбы, акцент сместился на дальние удары и забросы. Так постепенно харьковчане "усыпили" соперника, а затем неожиданно нанесли двойной удар.

Героем "Металлиста" стал Прядун. На 64-й минуте он принял передачу Подлепенца, освободился от опеки одного защитника и мощно пробил в ближний угол из-под другого – 1:2!

Второй забитый мяч добавил харьковчанам воодушевления, которые, очевидно, "забыли", что играют в меньшинстве. Закрепить свое преимущество они смогли благодаря стандарту. Панасенко подал угловой с правого фланга в район линии вратарской, где Мизюк опередил голкипера "Александрии".

Оправиться после такой ударной 10-минутки соперника "желто-черные" фактически так и не смогли. До финального свистка александрийцы не создали реальных возможностей, чтобы хотя бы сократить отставание в счете. Благодаря победе "Металлист" поднялся на второе место в УПЛ, имея в активе 7 очков.

К слову, на Закарпатье "Минай" и "Колос" разошлись боевой ничьей в матче 3-го тура Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МеталлистЧемпионат УкраиныАлександрияУПЛ