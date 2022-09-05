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УПЛ: "Металіст" у меншості здобув вольову перемогу над "Олександрією"

Фото: "Металіст" здобув другу перемогу в сезоні (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою харківського "Металіста" над "Олександрією" на виїзді завершився останній матч 3-го туру Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Олександрія" – "Металіст" – 1:3

Голи: Калітвінцев, 11 – Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72

Вилучення: Порох, 35 (М, пряма червона картка)

Активніше матч на НСК "Олімпійський" розпочали номінальні господарі. Олександрійці в стартові хвилини змарнували дві нагоди. Спершу Волошин із правого краю штрафного майданчика пробив поруч зі стійкою. А згодом Демченко не зміг замкнути цікаве закидання Рибалки зі стандарту.

А на 11-й хвилині Волошин зіграв у стінку з партнером і покотив далі карною зоною. Там м'яч опинився у Калітвінцева, який потужно пробив під поперечину – 1:0.

"Металіст", однак, не довго горював через пропущений м'яч. Харків'яни зуміли відігратися усього за десять хвилин. Це Коркішко знайшов на куті штрафного Панасенка – завадити удару хавбека в дальній кут Білик не зумів.

Потенційний ключовий момент поєдинку стався на 35-й хвилині. Центрбек "Металіста" Порох грубо зіграв проти Кожушка на лівому фланзі оборони й миттєво побачив червону картку в руках арбітра.

Та вилучення вплинуло на гру обох команд. Швидкості зменшилися, побільшало боротьби, акцент змістився на дальні удари та закидання. Так поступово харків'яни "приспали" суперника, а потім несподівано завдали подвійного удару.

Героєм "Металіста" став Прядун. На 64-й хвилині він прийняв передачу Підлепенця, звільнився від опіки одного оборонця та потужно пробив у ближній кут з-під іншого – 1:2!

Другий забитий м'яч додав харків'янам наснаги, які, вочевидь, "забули", що грають у меншості. Закріпити свою перевагу вони зуміли завдяки стандарту. Панасенко подав кутовий із правого флангу в район лінії воротарського, де Мизюк випередив голкіпера "Олександрії".

Оговтатися після такої ударної 10-хвилинки суперника "жовто-чорні" фактично так і не змогли. До фінального свистка олександрійці не створили реальних нагод, аби бодай скоротити відставання в рахунку. Завдяки перемозі "Металіст" піднявся на друге місце в УПЛ, маючи в активі 7 очок.

До слова, на Закарпатті "Минай" і "Колос" розійшлися бойовою нічиєю у матчі 3-го туру Прем'єр-ліги.

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