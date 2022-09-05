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"Минай" и "Колос" не выявили сильнейшего в матче УПЛ с двумя пенальти

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Закарпатская область, Понедельник 05 сентября 2022 15:31
"Минай" и "Колос" не выявили сильнейшего в матче УПЛ с двумя пенальти Фото: Только что закарпатцы открыли счет в матче (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей завершилась встреча 3-го тура Премьер-лиги между закарпатским "Минаем" и ковалевским "Колосом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Минай" – "Колос" – 1:1

Голы: Кулиев, 4 – Ориховский, 32 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Вишневский, 36 (М)

Долго команды не запрягали. Уже на 2-й минуте "хлебороб" Безбородько продавил защитника "Миная", но отпустил от себя мяч и упустил возможность открыть счет. А вот закарпатцы в ответ сразу же забили.

Гол организовала связка Горин-Кулиев. Первый из глубины правого фланга классно забросил за спину Золотову, а второй – подхватил мяч и с угла штрафной площадки точно пробил под голкипером.

"Колос" пришел в себя ближе к середине тайма. Снова в эпицентре событий оказался Безбородько. Форвард гостей сперва неплохо пробил головой после прострела Ориховского – рядом со штангой. А потом заработал на себе фол и позволил тому же Ориховскому сравнять счет с 11-метровой отметки.

"Минай" мог восстановить преимущество в один мяч за четыре минуты. Однако Вишневский оказаться в объятиях партнеров после пенальти не сумел. Его выстрел после нарушения правил на Кулиеве приняла на себя штанга...

В дебюте второго тайма закарпатцы не использовали еще один момент. Это Кулиев перспективно подал с левого фланга, но Волынец потянул в углу ворот хороший удар Твердохлеба головой!

А ближе к финальному свистку к победе ближе были уже ковалевцы. Ориховский отважился мощно пробить под перекладину на входе в штрафную, но его удар парировал Бандура. Лысенко же сыграть на добивании не смог.

В конце концов, несмотря на желание обоих коллективов, больше в этот день никто не забил. Ничья позволила "Минаю" набрать первое очко в сезоне и оставить позади сенсационных аутсайдеров из "Ворсклы" и "Динамо", а также львовский "Рух".

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию РБ "Лейпциг" на старте Лиги чемпионов 2022/23.

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