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УПЛ: "Металіст" організував фестиваль десяти голів із "Вересом"

Фото: Погодні умови в Ужгороді були екстремальними (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Надрезультативною нічиєю завершився матч харківського "Металіста" в 21-му турі української Прем'єр-ліги проти рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Металіст" – "Верес" – 5:5

Голи: Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 25, Бойчук, 38, Наумець, 82 – Блізніченко, 18, 59 (обидва – пенальті), Шарай, 23, 55, Хондак, 36

Активний дебют дозволив харків'ян забити двічі в перші 10 хвилин. Спершу Картушов на дальній стійці замкнув передачу Романюка. А згодом Порох вдало зіграв на добиванні після сейву голкіпера рівнян Когута.

Утім, ще до середини тайму "Верес" зумів відігратися. Можливо, посприяла і зміна погодних умов – після голів "Металіста" на Закарпатті розпочалася злива. На 18-й хвилині Блізніченко впевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. Потім Шарай опинився наодинці в карній зоні господарів і з правого краю поцілив у дальній кут – 2:2!

Та харків'яни вже за дві хвилини знову були попереду. Цього разу Прядун відібрав м'яч, увірвався до штрафного "Вереса" та точно пробив у дальній. До перерви ситуація повторилася. Рівнянин Хондак головою замкнув навіс із кутового, але за дві хвилини Бойчук оформив шедевр із меж штрафного майданчика.

Після перерви, однак, гра "Металіста" попереду розклеїлася. Натомість "Верес" додав і не лише відігрався, а й вперше в зустрічі вийшов уперед. Для початку Шарай на дальній стійці замкнув навіс Кльоца. А далі Блізніченко ще раз переграв воротаря з позначки, коли Чайковський рукою зупинив удар того ж Кльоца.

Рівняни цілком могли забити вшосте. Проте, Пасіч із партнерами свої нагоди змарнували. Зате "Металіст" вирвав нічию на 82-й хвилині, коли Наумець на добиванні з центру штрафного відправив м'яч у сітку воріт "Вереса" – 5:5 у підсумку!

До слова, напередодні "Динамо" розписало нічию з "Рухом" у Львові.

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