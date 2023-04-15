УПЛ: "Металлист" организовал фестиваль десяти голов с "Вересом"

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Металлист" – "Верес" – 5:5

Голы: Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 25, Бойчук, 38, Наумец, 82 – Близниченко, 18, 59 (оба – пенальти), Шарай, 23, 55, Хондак, 36

Активный дебют позволил харьковчанам забить дважды в первые 10 минут. Сначала Картушов на дальней стойке замкнул передачу Романюка. А впоследствии Порох удачно сыграл на добивании после сэйва голкипера ровенчан Когута.

Впрочем, еще к середине тайма "Верес" сумел отыграться. Возможно, поспособствовала и смена погодных условий – после голов "Металлиста" на Закарпатье начался ливень. На 18-й минуте Близниченко уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. Затем Шарай оказался наедине в штрафной зоне хозяев и с правого края попал в дальний угол – 2:2!

Но харьковчане уже через две минуты снова были впереди. В этот раз Прядун отобрал мяч, ворвался в штрафную "Верес" и точно пробил в дальний. К перерыву ситуация повторилась. Ровенчанин Хондак головой замкнул навес с углового, но две минуты спустя Бойчук оформил шедевр из пределов штрафной.

После перерыва, однако, игра "Металлиста" впереди расклеилась. "Верес" добавил и не только отыгрался, но и впервые во встрече вышел вперед. Для начала Шарай на дальней стойке замкнул навес Клеца. А дальше Близниченко еще раз переиграл вратаря с отметки, когда Чайковский рукой остановил удар того же Клеца.

Ровенчане вполне могли забить в шестой раз. Однако Пасич с партнерами свои возможности упустили. Зато "Металлист" вырвал ничью на 82-й минуте, когда Наумец на добивании из центра штрафной отправил мяч в сетку ворот "Вереса" – 5:5 в итоге!