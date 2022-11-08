УПЛ: "Металіст" у більшості не зміг переграти "Металіст 1925" у дербі Харкова

"Суха" нічия стала підсумком харківського дербі між "Металістом" і "Металістом 1925" на старті 12-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур
"Металіст" – "Металіст 1925" – 0:0
Вилучення: Ралюченко, 90+4 – Шершень, 52
Очікувано перше дербі в еліті українського футболу вийшло бойовим. До середини першого тайму суперники зосередилися на протистоянні в центрі поля, зрідка з'являючись поблизу володінь Костика та Мозіля. Трохи цікавіше стало після 30-ї хвилини.
Спершу Габелок невчасно заблокував партнера під час вривання в штрафний майданчик "Металіста", та ще й опинився в офсайді. А у відповідь хавбек Демченко завдав удару в ближню дев'ятку воріт "Металіста 1925", але трохи промахнувся.
Намір грати на втримання нічийного рахунку номінальні гості лише підсилили після вилучення Шершня. На старті другої половини оборонець необдумано атакував Демченка ззаду в центальному колі та пішов відпочивати достроково.
Хоча саме хавбек "Металіста 1925" Мартинюк мав нагоду забити на 56-й хвилині, але його постріл ногою парирував Костик. Натомість "Металіст" лише на 76-й спромігся на удар Підлепенця здалеку. та й той прилетів у руки Мозіля.
У фінальні хвилини номінальні господари продемонстрували бажання вирвати перемогу, але реальних нагод забити не створили. Нагнітали ситуацію Книш, Мизюк, Прядун, але щоразу новачкам УПЛ чогось бракувало – останньої передачі, вирішального удару чи трохи фарту. Зрештою, матч закінчився нічиєю.
До слова, вінгер Циганков визнаний найкращим гравцем туру чемпіонату України.
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