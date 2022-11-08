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УПЛ: "Металлист" в большинстве не смог переиграть "Металлист 1925" в дерби Харькова

Фото: "Металлист" и "Металлист 1925" не выявили сильнейшего (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

"Сухая" ничья стала итогом харьковского дерби между "Металлистом" и "Металлистом 1925" на старте 12-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Металлист" – "Металлист 1925" – 0:0

Удаления: Ралюченко, 90+4 – Шершень, 52

Ожидаемо первое дерби в элите украинского футбола получилось боевым. К середине первого тайма соперники сосредоточились на противостоянии в центре поля, изредка появляясь у владений Костыка и Мозиля. Чуть интереснее стало после 30-й минуты.

Сначала Габелок несвоевременно заблокировал партнера во время врывания в штрафную "Металлиста", да еще и оказался в офсайде. А в ответ хавбек Демченко нанес удар в ближнюю девятку ворот "Металлиста 1925", но немного промахнулся.

Намерение играть на удержание ничейного счета номинальные гости только усилили после удаления Шершня. На старте второй половины защитник необдуманно атаковал Демченко сзади в центральном круге и отправился отдыхать досрочно.

Хотя именно хавбек "Металлиста 1925" Мартынюк мог забить на 56-й минуте, но его выстрел ногой парировал Костык. В свою очередь "Металлист" лишь на 76-й организовал удар Подлепенца издалека. да и тот прилетел в руки Мозиля.

В финальные минуты номинальные хозяева продемонстрировали желание вырвать победу, но реальных возможностей забить не создали. Нагнетали ситуацию Кныш, Мизюк, Прядун, но каждый раз новичкам УПЛ чего-то не хватало – последней передачи, решающего удара или немного фарта. В конце концов матч закончился ничьей.

К слову, вингер Цыганков признан лучшим игроком тура чемпионата Украины.

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