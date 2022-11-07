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Лідер "Динамо" став найкращим гравцем туру УПЛ

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Київ, Понеділок 07 листопада 2022 16:14
Лідер "Динамо" став найкращим гравцем туру УПЛ Фото: Віктор Циганков (у центрі) став найсильнішим у 11-му турі УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Найкращого гравця 11-го туру в українській Прем'єр-лізі обрали провідні вітчизняні експерти. Переможець номінації доклався до перемоги київського "Динамо" над одеським "Чорноморцем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Вінгер "біло-синіх" Віталій Циганков – гравець туру вищого дивізіону України. Він набрав два пункти за системою "гол+пас" – забив гол і оформив асист.

Українець вийшов у старті "Динамо" та провів на полі всі 90 хвилин. Саме Циганков відкрив рахунок у матчі перед перервою, реалізувавши одинадцятиметровий за фол на собі. А на старті другої половини зіграв у стінку з Буяльським, і той подвої перевагу киян.

Циганкова визнали найкращим у 10-му турі за рішенням фахівців експертної ради в складі Венглинського, Гецка, Нагорняка, Сабо, Сопка, Федорчука, Чанцева, Юрчишина та Яворського. За лідера "Динамо" проголосувало 5 респондентів.

Також на приз претендували нападник "Олександрії" Максим Третьяков (2 м'ячі "Колосу"), форвард "Шахтаря" Сікан (дубль проти "Інгульця") та хавбек "Дніпра-1" Амаш (гол+асист проти "Миная"). Сумарно вони набрали 4 голоси.

Усього в нинішньому сезоні Віктор Циганков провів 7 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Ще 10 поєдинків (3 голи, 1 асист) у його активі в єврокубках.

Лідер &quot;Динамо&quot; став найкращим гравцем туру УПЛ

До слова, київське "Динамо" розгромило "Чорноморець" в Одесі та повернулося в топ-6 Прем'єр-ліги.

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