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УПЛ: "Львів" розписав феєричну нічию з "Кривбасом"

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Львів, Субота 18 березня 2023 16:22
УПЛ: "Львів" розписав феєричну нічию з "Кривбасом" Фото: "Львів" і "Кривбас" забили чотири м'ячі на двох (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Результативною нічиєю завершився матч 18-го туру чемпіонату України між "Львовом" і криворізьким "Кривбасом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Львів" – "Кривбас" – 2:2

Голи: Богунов, 74, Бєляєв, 87 – Капіч, 19 (пенальті), 79

Нереалізований пенальті: Бугай, 74 (Л)

Вилучення: Татарков, 43 (К, друга жовта картка)

Гості зуміли забити м'яч у перші 20 хвилин. Подарунок криворіжцям зробив Дитятьєв, який не встиг за суперником і сфолив у власному штрафному майданчику – пенальті. До позначки підійшов Капич і переграв Рибку.

А ось під завісу тайму неабияк підвів "Кривбас" Татарков. У простій ситуації хавбек команди Юрія Вернидуба влетів у воротаря "Львова", намагаючись замкнути передачу низом. Вирок арбітра був простим – "гірчичник", що став другим, і гра в меншості для гостей увесь другий тайм.

Утім, криворіжці непогано трималися після перерви. Зрештою, "Львів" зумів зрівняти рахунок лише на 74-й хвилині, та й те лише завдяки пенальті. Дібанго сфолив проти Мільченка та змусив рефері вдруге вказати на позначку. І хоч Бугай не зумів переграти Сарнавського, але Богунов на добиванні був влучним.

Тримати нічию "Кривбас" не став. Гості пішли вперед і вже за якихось п'ять хвилин знову були попереду. Це Хомченовський прорвався лівим флангом атаки та відпасував у центра на Капіча, а боснієць оформив дубль.

Тим не менше, перемогти в цей день криворіжцям не судилося. Атака львів'ян великими силами завершилася подачею, на яку зреагував Сарнавський. Голкіпер, однак, втратив позицію і дозволив Бєляєву з меж штрафного відправити м'яч у сітку – 2:2 у підсумку.

До слова, раніше "Динамо" поступилося "Зорі" в битві претендентів на нагороди Прем'єр-ліги.

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